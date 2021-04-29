نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي قائد القوات البحرية المصرية

المناطق- الرياض

استقبل معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مكتبه اليوم, معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري الركن احمد خالد حسن.

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون العسكري بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الإهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.