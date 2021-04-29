النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

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يلتقي عند العاشرة من مساءً اليوم الخميس فريقا النصر والهلال على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة.

ويتطلع النصر الذي حقق بطولة الدوري للمرة الأولى قبل أيام، إلى التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم، والثالثة في المسابقة، بينما يأمل الهلال في تحقيق البطولة الأولى هذا الموسم والثالثة في المسابقة أيضاً .

وجاء تأهل الفريقين للنهائي المرتقب بعد تجاوز النصر ضيفه الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة 86 – 78 نقطة ، قبل أن يقصي فريق الوحدة في نصف النهائي بنتيجة 84 – 74 نقطة ، فيما فاز الهلال على ضيفه الأنصار في ربع النهائي بنتيجة 81 – 54 نقطة ، ثم تغلب على أحد في نصف النهائي بنتيجة 67 – 64 نقطة ، وتحمل النسخة الحالية الرقم 43 في تاريخ البطولة ، التي توج بلقبها سبعة أندية هي : أحد (17) لقبا ، والاتحاد (13) ، والأنصار (5) القاب ، والفتح (لقبان) والنصر (لقبان) والهلال (لقبان) والأهلي (لقب واحد) .