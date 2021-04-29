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شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك

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شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك

شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك
http://almnatiq.net/?p=977646
المناطق- الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة.

وأضاف أن المقيم في العقد الرابع من العمر، حيث ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وقد تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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