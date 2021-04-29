الحكومة اليمنية تطالب إيران بإثبات مصداقيتها في دعم جهود إحلال السلام

المناطق - واس

طالبت الحكومة اليمنية، طهران بإثبات مصداقيتها في دعم جهود إحلال السلام في البلاد، عبر سحب حاكمها العسكري في ‎صنعاء المدعو حسن إيرلو.

كما طالبت الحكومة في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، نظام طهران بوقف شحنات الأسلحة المهربة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، ووقف أنشطته الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري الإرهابي وما يسمى ب “فيلق القدس”.

وجاء تصريح المسؤول اليمني رداً على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه ممثل ميليشيا الحوثي الإرهابية، عاداً إياها “محاولة لذر الرماد على العيون”.

وقال الوزير الارياني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) :” إن تصريحات ظريف “محاولة للتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الإنقلاب الحوثي، وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام‏”.

وأشار الوزير اليمني إلى أن العالم بات يدرك جيداً الدور الإيراني في دعم وتحريك ميليشيا الحوثي الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وإفشال جهود الحل السلمي للأزمة، ومساعيها تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الطاقة العالمي وخطوط الملاحة الدولية، وقاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.