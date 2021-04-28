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مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع المجلس التعليمي الثاني

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مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع المجلس التعليمي الثاني

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع المجلس التعليمي الثاني
http://almnatiq.net/?p=977684
البكيرية - محمد المسلم

رأس سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، اجتماع المجلس التعليمي الثاني في دورته الخامسة ، والذي ينظمه قسم أمانة التعليم بالإدارة عن بعد وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي والمساعد للشؤون التعليمية بنات الأستاذة منى بنت سالم الجري وأعضاء المجلس من البنين والبنات.في مستهل الاجتماع رحب الدكتور “الراجح ” ، بالحضور وشكرهم على جهودهم، مؤكداً أن المجلس بحاجة لأفكار وخبرات الجميع.عقب ذلك استعرض المجلس توصيات الاجتماع السابق وما تم حيالها بعد ذلك اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المعد من أمين المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن علي الحديثي و نوقشت الموضوعات المدرجة من أهمها : القيادة المدرسية والتنظيم الجديد لاختيار قادة وقائدات المدارس الأهلية ودور إدارة التعليم في المجال الإلكتروني لحل المشكلات التعليمية واستعراض ما تم إنجازه من أعمال المشاريع والاستعداد للعام الدراسي القادم وتكثيف التدريب عن بعد للمعلمين والمعلمات وصيانة التجهيزات والأجهزة الإلكترونية في المباني الإدارية والتوسع في الطفولة المبكرة ومتابعة تطبيق الحوكمة في مدارس الإدارة والبدء في تطبيق مصفوفة الإعلام .وفي ختام الاجتماع اعتمدت التوصيات والتي ستسهم -إن شاء الله- في خدمة العملية التعليمية والتربوية.

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