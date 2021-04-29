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فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي

فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
http://almnatiq.net/?p=977687
المناطق - وكالات

بعدما شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث مماثلة لتوقيف أشخاص على يد الشرطة الأمريكية تنتهي بالوفاة، خرج تسجيل فيديو جديد نشرته الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء، يظهر فيه شرطيون يثبتون رجلا على الأرض لأكثر من خمس دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاة الموقوف.

ويذكر هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة ماريو غونزاليس (26 عاما) في 19 نيسان/أبريل في ألاميدا قرب سان فرانسيسكو، بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعدما ركع الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية، إن غونزاليس توفي بسبب “حالة صحية طارئة”، ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.

شقيق الضحية يكشف

ونقلت محطة “كي تي في يو” التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس شقيق الضحية قوله “ما رأيته مختلف عما قيل لي”. وأضاف أن “حالة الطوارئ الصحية حدثت بعد ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض”.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد الشرطيين، عناصر يحاولون تقييد يدي ماريو غونزاليس في حديقة عامة بعد رفض الشاب البدين والذي يبدو عليه الاضطراب تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، يطرحه عناصر الشرطة أرضا. ويضغط أحدهم بركبته على كتف ماريو غونزاليس ويضغط آخر بمرفقه على ظهره فيما يردد الشاب متأوها “لم أفعل شيئا” قبل أن يفقد وعيه. وحاول بعدها الشرطيون القيام بإنعاشه لكن دون جدوى.

جورج فلويد

مشروع جورج فلويد

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا، أمس الأربعاء، في أول خطاب له أمام الكونغرس، مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون رئيسي من أجل إصلاح الشرطة يحمل اسم الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وناشد الكونغرس للتصويت نهائيا على هذا النص الذي تم تبنيه في مجلس النواب، وقال “أعرف أن للجمهوريين أفكارهم الخاصة، ولكن علينا أن نعمل معًا للتوصل إلى إجماع، فلننته من ذلك الشهر المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلويد” في 25 أيار/مايو 2020 اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.

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