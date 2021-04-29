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احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

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احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية
http://almnatiq.net/?p=977693
المناطق - عنيزة


احتفت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة صباح اليوم الخميس بالذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030 والتي شكلت منبع طموحات تتحقق ومنجزات تتوالى، يقودها أبناء وبنات الوطن، يرعاها خادم الحرمين الشريفين ويشرف على تنفيذها سمو ولي العهد، حيث غدت رؤية2030 واقع يتحقق على كافة الأصعدة.

وقد شارك في الاحتفاء عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين عبروا عن احتفائهم بكلمات واقعية تصف مشاعرهم تجاه الرؤية التي خططت لمستقبلهم، فتعاظمت من خلالها طموحاتهم.

هذا وقد تحدث مدير التعليم خالد الحربي عن أهمية العمل لتحقيق الخطط المؤدية إلى تعزيز وسائل التعليم المرتكز على تطوير مهارات الطلبة، لتوافق احتياجات المستقبل، حيث تبرز جهود تعليم عنيزة في هذا المجال عبر إنجاز مركز القصيم العلمي وافتتاح مركزي STEM للبنين والبنات، والتخلص من المباني المستأجرة التي شكلت عائقا أمام رعاية الموهبة وتطوير مهارات الطلبة، والتحول لمباني مدرسية مصممة لتحقيق الأهداف التعليمية،

وأشار الحربي إلى ارتفاع مستوى الشغف لدى معلمي ومعلمات الوطن للمساهمة في رفع مؤشرات التعليم ودعم جهود الوطن وأعرب عن اعتزازه بمشاركة المجتمع التعليمي والمحلي، التي تساهم في بناء الإنسان، مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي واستدعاء المستقبل.

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