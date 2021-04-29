احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
 احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية
منطقة القصيم
 “الدعجاني” يطلع على التقرير الختامي للاختبارات عن بُعد في مدارس الخرج
منطقة الرياض
 فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع المجلس التعليمي الثاني
منطقة القصيم
 سابك تتحول للربحية في الربع الأول 2021 ب 4.8 مليار ريال
أبرز المواد
 “هدف” يودع 181 مليون في حسابات المنشآت المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر أبريل
أبرز المواد
 “الفراعنة” يكشف عن تلقيه تهديدات بعد هجومه على إيران من خلال استخدامه أبيات فارسية في قصيدته التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
أبرز المواد
 ردود متباينة على خطاب بايدن .. والجمهوريون: سياساته تفرّقنا
أبرز المواد
 كيف يتم تصنيع لقاح “فايزر”؟.. لن تصدق حجم التعقيدات!
أبرز المواد
 مقتل انتحاري حاول تنفيذ عملية بكركوك
أبرز المواد
 دراسة: المغالطات بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا قد تطيل الوباء
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

المنطقة الشرقية
احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

منطقة القصيم
“الدعجاني” يطلع على التقرير الختامي للاختبارات عن بُعد في مدارس الخرج

“الدعجاني” يطلع على التقرير الختامي للاختبارات عن بُعد في مدارس الخرج

منطقة الرياض
فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي

فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=977696
المناطق - الدمام


نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 16/رمضان/1442هـ، 1607 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام ومنافذ البيع، والتي تأتي استمرارا لأعمال اللجنة الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة اللجنة التنفيذية بـالمنطقة الشرقية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #امتثالك_أمانة، من خلال مبادرة “ممتثل” الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس (25) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، واغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

روابط ذات صلة

رئيس غرفة الشرقية: ولي العهد .. حوار الحاضر والمستقبل

رئيس غرفة الشرقية: ولي العهد .. حوار الحاضر والمستقبل
فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*