احدث الأخبار

مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل
منطقة عسير
 المشرف العام على صندوق التنمية العقارية : رؤية المملكة 2030 استثمرت مكامن القوة في الصندوق العقاري
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
 احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية
منطقة القصيم
 “الدعجاني” يطلع على التقرير الختامي للاختبارات عن بُعد في مدارس الخرج
منطقة الرياض
 فيديو جديد صادم من أمريكا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع المجلس التعليمي الثاني
منطقة القصيم
 سابك تتحول للربحية في الربع الأول 2021 ب 4.8 مليار ريال
أبرز المواد
 “هدف” يودع 181 مليون في حسابات المنشآت المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر أبريل
أبرز المواد
 “الفراعنة” يكشف عن تلقيه تهديدات بعد هجومه على إيران من خلال استخدامه أبيات فارسية في قصيدته التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
أبرز المواد
 ردود متباينة على خطاب بايدن .. والجمهوريون: سياساته تفرّقنا
أبرز المواد
 كيف يتم تصنيع لقاح “فايزر”؟.. لن تصدق حجم التعقيدات!
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل

مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل

منطقة عسير
المشرف العام على صندوق التنمية العقارية : رؤية المملكة 2030 استثمرت مكامن القوة في الصندوق العقاري

المشرف العام على صندوق التنمية العقارية : رؤية المملكة 2030 استثمرت مكامن القوة في الصندوق العقاري

منطقة الرياض
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

المنطقة الشرقية
احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

احتفاء تعليم عنيزة بمرور خمس سنوات على انطلاق الرؤية

منطقة القصيم

مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل

مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل
http://almnatiq.net/?p=977706
المناطق - بيشة

نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي عن بُعد اليوم الخميس الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د.محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بكلمة رفع خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030. منوهًا بما تحقق من إنجازات ونهضة تنموية شاملة أسهمت في دعم مختلف القطاعات بما تضمنته من رؤى مُلهمة طموحة تستهدف تحقيق التنمية وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا. مشيرًا إلى ما يحظى به القطاع التعليمي والبحثي من الرعاية والدعم. مقدمًا الشكر لوزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار على دعمهما المتواصل لجهود الجامعة المبذولة في سبيل تحقيق أهداف خططها الاستراتيجية المواكبة للرؤية.

عقب ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي انتهى فيها إلى إنشاء كرسي إرساء السلم المجتمعي، وإنشاء وحدة الأمن الفكري، وتغيير مسمى برنامج ماجستير (إدارة الخدمات والمرافق الصحية) إلى (إدارة الخدمات الصحية) بناء على دليل التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، واعتماد الأعداد المقترحة للمقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1443هـ، وإقرار الحساب الختامي لصندوق الطالب لعام 2020م.كما اطلع المجلس على الدراسة المشتملة على سمات الخريجين بالجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة للبرامج والخطط الدراسية، وعلى الموضوعات المتعلقة بعدد من أعضاء هيئة التدريس واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

روابط ذات صلة

مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»

مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»
مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021

مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021
أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*