مجلس جامعة بيشة يقر إنشاء كرسي السلم المجتمعي ووحدة الأمن الفكري ويعتمد أعداد المقبولين للعام المقبل

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نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي عن بُعد اليوم الخميس الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د.محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بكلمة رفع خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030. منوهًا بما تحقق من إنجازات ونهضة تنموية شاملة أسهمت في دعم مختلف القطاعات بما تضمنته من رؤى مُلهمة طموحة تستهدف تحقيق التنمية وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا. مشيرًا إلى ما يحظى به القطاع التعليمي والبحثي من الرعاية والدعم. مقدمًا الشكر لوزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار على دعمهما المتواصل لجهود الجامعة المبذولة في سبيل تحقيق أهداف خططها الاستراتيجية المواكبة للرؤية.

عقب ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي انتهى فيها إلى إنشاء كرسي إرساء السلم المجتمعي، وإنشاء وحدة الأمن الفكري، وتغيير مسمى برنامج ماجستير (إدارة الخدمات والمرافق الصحية) إلى (إدارة الخدمات الصحية) بناء على دليل التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، واعتماد الأعداد المقترحة للمقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1443هـ، وإقرار الحساب الختامي لصندوق الطالب لعام 2020م.كما اطلع المجلس على الدراسة المشتملة على سمات الخريجين بالجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة للبرامج والخطط الدراسية، وعلى الموضوعات المتعلقة بعدد من أعضاء هيئة التدريس واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.