نائب أمير القصيم يهنئ جامعة القصيم بحصولها على عدد من الاعتمادات الأكاديمية

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة القصيم، معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، وكافة منسوبي الجامعة، بمناسبة الحصول، مؤخرًا، على عدد من الاعتمادات الأكاديمية وضعت جامعة القصيم في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية في عدد البرامج المعتمدة.

وثمن سموه الجهود المبذولة من كل منسوبي الجامعة، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معبرًا عن فخره واعتزازه بما تشهده الجامعة من تطور وما تحققه من إنجازات محلية ودولية، وبارك سموه لمعالي رئيس الجامعة والقائمين على الجامعة هذا الانجاز متمنيًا لكافة منسوبيها التوفيق والسداد.

وكانت الجامعة قد حصلت على الاعتماد لعدد إضافي من برامجها في مرحلتي الماجستير والبكالوريوس، شملت برنامجي ماجستير تقنيات التعليم، وماجستير الإدارة التربوية اللذان حصلا على الاعتماد الأكاديمي البرامجي للفترة من 2021م إلى 2025م، في حين حصل برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها على الاعتماد حتى عام 2028م، كما حصلت برامج “بكالوريوس الأنظمة، وبكالوريوس المحاسبة على الاعتماد الأكاديمي للفترة من 2020م إلى 2025م، وبكالوريوس الكيمياء على الاعتماد الأكاديمي للفترة من 2020م إلى 2024م، إضافة إلى حصول عمادة تقنية المعلومات على الاعتماد الدولي لثلاثة أنظمة، حيث تبوأت الجامعة المركز الثاني على مستوى جامعات المملكة من حيث عدد البرامج المعتمدة.