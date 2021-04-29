محافظ البكيرية يشارك في توزيع حملة “إفطارك في مكانك”

البكيرية - محمد المسلم

شارك محافظ البكيرية الأستاذ علي بن محمد العريفي في حملة ” إفطارك في مكانك ” الثانية بمحافظة البكيرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لتوزيع الإفطار الرمضاني على الصائمين بحضور رئيس لجنة الأهالي المهندس علي بن محمد السويلم ونائبي الرئيس اللواء حمد بن عبدالرحمن الحسون والدكتور عبدالله بن علي المحسن ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الأستاذ أحمد بن محمد النملة ورئيس مجلس إدارة جمعية بنون الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الفريح وعدد من أعضاء اللجنة ومنسوبي الجمعية، والتي تشرف عليها لجنة أهالي البكيرية بموافقة من سمو أمير منطقة القصيم – حفظه الله – وتنفذها جمعية البر الخيرية وبالتعاون مع جمعية بنون وجمعية رؤية النسائية ولجنة التنمية الاجتماعية ممثلة بفريق سواعد التنمية التطوعي ولجنة شباب البكيرية ومكتب الجاليات.

وأوضح محافظ البكيرية محمد العريفي أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للعام الثاني على التوالي تهدف إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار الصائمين في المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي إنتشار فيروس كورونا وعدم توقف هذا العمل الخيري وإيصال وجبات الإفطار إلى المستفيدين من الأسر المتعففة والمحتاجين إلى مقر إقامتهم, مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.وقدم محافظ البكيرية، شكره لسمو أمير منطقة القصيم على إطلاق الحملة، التي تعكس حرص سموه على مواصلة تقديم العمل الخيري في المنطقة وإيصال الإفطار للمستفيدين، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، كما شكر جهود فريق عمل الحملة والمشاركة الفعالة من الجهات الحكومية في المحافظة .