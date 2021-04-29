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على خلفية التسجيل المسرب لـ ظريف .. روحاني يقيل آشنا ويعين بدله ربيعي

على خلفية التسجيل المسرب لـ ظريف .. روحاني يقيل آشنا ويعين بدله ربيعي
http://almnatiq.net/?p=977721
المناطق - وكالات

يبدو أن تداعيات التسجيل المسرب لمقابلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم تهدأ بعد. فقد أطلقت على مدى الأيام الماضية زوبعة في الشارع الإيراني، وكشفت جانبا كبيرا من هيمنة العسكر لا سيما الحرس الثوري على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

وفي جديد تداعيات ذلك التسجيل، أقال الرئيس الإيراني اليوم الخميس مستشاره حسام الدين آشنا، من منصب رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، وعين بدله علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة، بحسب ما أفادت شبكة “إيران انترناشيونال”

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت سابقا أن المركز هو الذي أجرى المقابلة التي امتدت لثلاث ساعات مع ظريف، والتي تسربت مفجرة جدلا واسعا في البلاد.

استدعاء ظريف

يذكر أن تلك المقابلة التي كان من المفترض أن تبث لاحقا، أطلقت سجالا واسعا في إيران، وسط دعوات لمحاسبة وزير الخارجية.

وأمس استدعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ظريف، لسماع أقواله، حول ما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام.

محمد جواد ظريف (فرانس برس)

الوزير يأسف

في المقابل، أبدى الوزير الإيراني في منشور عبر تطبيق انستغرام، أمس أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى “اقتتال داخلي” في البلاد.

وكتب “آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي”.

كما أعرب عن تأسفه لاعتبار تقييمه بعض المسارات الإجرائية انتقاد شخصي، بحسب تعبيره.

وخلال الأيام الماضية، علقت شخصيات عديدة على تصريحات رأس الدبلوماسية، التي ألمح فيها إلى احتكار العسكريين لسياسة البلاد الخارجية، وشكا سيطرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

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