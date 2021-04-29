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“محصن”.. شرط دخول الموظفين لإدارات حكومية وأمنية
http://almnatiq.net/?p=977729
المناطق - متابعات

أبلغت إدارات حكومية وأمنية منسوبيها بضرورة التطعيم بلقاح فايروس كورونا «كوفيد-١٩»، كشرط لدخول مقراتها، وذلك بالتثبت من حالة الموظف في برنامج توكلنا «محصن».

وبدأت وزارات العدل والصحة والتعليم وحرس الحدود والدفاع الجوي والحرس الوطني، في حصر منسوبيها ممن لم يتلقوا اللقاح والرفع بأسمائهم لتوجيههم لأخذه، لحمايتهم ومن حولهم من الأخطار المحتملة أثناء ممارستهم المهنة، وللمحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وكضرورة مهمة توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.

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