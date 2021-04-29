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“الزكاة والدخل” تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية

“الزكاة والدخل” تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية

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“الزكاة والدخل” تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية

“الزكاة والدخل” تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية
http://almnatiq.net/?p=977732
المناطق - واس:

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثانية، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل.
وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المبادرة تتضمن مراحل ثلاث، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، والثانية ابتداءً من أبريل وحتى نهاية مايو، والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 75% من المبادرة، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% في المرحلة الثالثة من المبادرة خلال شهر يونيو من عام 2021م.
ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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