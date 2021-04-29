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 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتغلق 16 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
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أمانة الشرقية تغلق 16 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 16 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 16 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 16 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=977735
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1619 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المنطقة، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية تأتي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدةً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية وإغلاق المخالف منها.

ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية عبر التواصل بمركز الاتصال الموحد “940” لمعالجتها.

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