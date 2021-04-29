أمير جازان يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”

المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبة اليوم، حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.



جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء فريق الحملة بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي, حيث استمع إلى شرح مفصل عن المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافها والخدمات التي تقدمها لتطوير وتعزيز العمل الخيري والقطاع غير الربحي.



ونوه سمو أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.



حضر الاستقبال والتدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.