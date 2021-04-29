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متطوعون يُقدمون أكثر من تسعة آلاف ساعة في خدمة ضيوف المسجد الحرام

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متطوعون يُقدمون أكثر من تسعة آلاف ساعة في خدمة ضيوف المسجد الحرام

متطوعون يُقدمون أكثر من تسعة آلاف ساعة في خدمة ضيوف المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=977743
المناطق - واس:

يقدم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة شهر رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة ، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

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