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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=977777
المناطق - جازان:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الدائر، والريث، و العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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