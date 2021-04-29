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تعليم جدة يحتفي بتخريج 129 حافظاً للقران الكريم

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تعليم جدة يحتفي بتخريج 129 حافظاً للقران الكريم

تعليم جدة يحتفي بتخريج 129 حافظاً للقران الكريم
http://almnatiq.net/?p=977787
المناطق - جدة

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم ، مساء أمس الأربعاء ” افتراضياً ” لتخريج 129 حافظاً للقرآن الكريم من الطلاب ، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين واولياء الأمور والطلاب .

وقال مدير عام التعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي : نحتفل في هذه الأيام المباركة بكوكبه من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة في ظروف استثنائية ، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة للعلم والتعليم ولحفظه كتاب الله الكريم وحرصها على تدريس ونشر وحفظ القران الكريم ، مشيداً بجهود المعلمين واولياء امورهم على عطائهم مع أبنائهم الطلاب ، داعياً الله عز وجل ان يتقبل منهم صالح الاعمال واهني الخريجين التخرج ومعلميهم وأولياء امورهم وان يبارك في حياتهم المستقبلية وان يجزي المعلمين وقائد المدرسة وكل من يشارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك “.

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي : ” في كل عام نحتفل بتخريج كوكبة من أبنائنا الطلاب الحافظين لكتاب الله الكريم ، ولا شك ان الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم تُعد أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تسعى وتحث على غرس القيم والخير والعطاء ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء يؤدون واجبهم نحو دينهم ووطنهم ، واقدم شكري للمدير العام د. سعد المسعودي على دعمه الداعم وحضوره للحفل الافتراضي ودعمة لـ 129 حافظاً من الخريجين ، والشكر موصول لكافة المعلمين وادارة المدرسة وللطلاب واولياء الأمور على جهودهم المبذولة ” .

وقال قائد مدرسة الامام ورش لتحفيظ القران الكريم محمد الأحمدي : ” سعدنا في مدرسة الإمام ورش بمرحلتيها المتوسطة والثانوية بان نزف 129 حافظاً لكتاب الله عزوجل، يخدمون دينهم ووطنهم ويكونون لبنة صالحة في هذا الوطن الغالي على قلوبنا ، في الاحتفالية الافتراضية برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي وحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين واولياء الأمور والطلاب ، وأقدم الشكر لأبنائنا الخريجين على جهودهم المبذولة ، ولكافة القيادات التربوية والإدارية على دعمهم المتواصل ولجميع العاملين في مجمع الإمام ورش القرآني من معلمين وإداريين وطلاب ” .

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