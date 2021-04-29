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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعقد اجتماعه الأول

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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعقد اجتماعه الأول

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعقد اجتماعه الأول
http://almnatiq.net/?p=977793
المناطق - واس

رأس معالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي بمقر الأمانة العامة للصندوق في الرياض أمس , الاجتماع الأول للصندوق , بحضور منسوبيه.
ورحب معاليه بالأعضاء الذين انضموا للصندوق , متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.
كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.
وأكد الدكتور الحارثي , التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين , تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

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