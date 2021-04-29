أمير الجوف يدشن متجر “تراحم الجوف” الإلكتروني

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، متجر لجنة تراحم الجوف الإلكتروني .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، رئيس اللجنة الدكتور عبدالحكيم الحميد ، الذي قدم لسموه نبذة عن المتجر الإلكتروني الخاص بتراحم ، ويشتمل على برامج لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم ، وهي لسداد فواتير كهرباء أسر السجناء المحتاجة وسداد إيجار سكنهم والسلال الغذائية وكسوة العيد .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم الذي تلقاه لجنة تراحم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” وسمو وزير الداخلية ، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما تلقاه اللجنة من دعم مجتمعي، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع .

من جانبه أعرب الدكتور الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تدشينه المتجر ودعمه الدائم للجنة .