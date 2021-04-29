بلدية الخبر وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية تنفذان حملة تفتيشية على محال العطارة نتج عنها إتلاف ٤٠ كلجم أعشاب ضارة

المناطق - الخبر

نفذت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخبر بالتعاون مع فرق وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية، أمس حملة مشتركة مكثفة على عدد من محال العطارة في أسواق المحافظة التجارية، على مدى ٤ أيام، أسفرت عن اتلاف ٤٠ كيلو من الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إن الحملة التي شاركت فيها الفرق الرقابية من إدارة الخدمات العامة في البلدية، وبالتعاون مع فرق فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية، تأتي ضمن الحملات والجولات الميدانية للرقابة على هذه الأسواق، بهدف التأكد من مدى التزامها باللائحة المحدثة للاشتراطات الصحية المحدثة.

وأبان بأنه تم خلال الحملة التفتيشية المشتركة لمحال العطارة ” الشعيبة “بعدد من أسواق المحافظة، زيارة ٢٥ منشاة في الأيام الأربعة الماضية.

وأكد المهندس الزايدي، بأن البلدية حريصة على المشاركة في مثل هذه الحملات، بالإضافة الى الجولات المستمرة لفرق البلدية خلال مهام عملها اليومية في الأسواق ومنافذ البيع المستهدفة.