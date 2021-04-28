رئيس بلدية أملج : الرؤية رسمت أهدافها بتطلعات تنموية جديدة

المناطق- أملج- فايز السميري:

يرفع رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده بن خلف العنزي باسمه واسم منسوبي بلدية محافظة أملج خالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدا بأن الرؤية رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة، وحققت نقلة نوعية مشهودة ، تجاوزت أصداؤها حدود الوطن والمواطن ، وجعلت الأنظار قاطبة مشدوهة نحو دولة فتية ، ومجتمع حيوي ، واقتصاد مزهر ، ووطن طموح ، ولسان حالها يؤكد أنها “السعودية العظمى”.وبأن الرؤية خارطة طريق لمستقبل زاهر لوطن طموحه عنان السماء ؛ لافتاً إلى أن الوطن عاش نهضة متنوعة وفق هذه الرؤية المباركة والتي خطها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، ونعيش بها الآن في ركب التقدم السريع التقني والمعرفي ، لذا جاءت هذه الرؤية لتضعنا “كلنا” في مسار التقدم والنماء ، فهي رؤية طموحة جاءت عن فهم واعٍ لمتطلبات المرحلة واستشراف المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات ، والتي كان من أهم ركائزها التأكيد على دور رأس المال البشري في تدعيم أسس النهضة والتطور والازدهار .

وأضاف العنزي “تشهد مملكتنا الغالية اهتماماً من القيادة الحكيمة بالتنمية المتوازنة بضخ المليارات في المشاريع العملاقة ، والتي تبشر بعصر جديد من النهضة الفعالة في بناء وتنمية الوطن عبر القطاعات المختلفة .

داعياً الله أن يديم على هذه البلاد عزها ومكانتها ورخاءها وأمنها وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يوفقهما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين ، ونهضة الوطن الغالي .