بلدية وسط الدمام: حملة رقابية مشتركة على ١٥٠ منشأة تسفر عن تحرير ١٥ مخالفة للإجراءات الاحترازية

المناطق - الدمام

نفذت بلدية وسط الدمام، مؤخرا حملة رقابية ميدانية مشتركة مع صحة الشرقية والامن الوقائي بشرطة الدمام، وذلك ضمن الخطة الرقابية التي تنفذها البلدية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري أن الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية بالتعاون مع صحة الشرقية والأمن الوقائي بشرطة الدمام، شملت زيارة ١٥٠ منشأة، نتج عنها تحرير ١٥ مخالفة، لعدم لبس الكمامة تم تحريرها من قبل رجال الأمن، إضافة الى إغلاق ١٤ منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس “كورونا “.

وأكد المهندس الشمري على أن البلدية ماضية في إطلاق الحملات على الأسواق ومراقبة منافذ البيع والباعة الجائلين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية من أجل المحافظة على صحة المستهلكين، والتي تأتي ضمن خطة البلدية الرقابية للتأكد من تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس “كورونا “.

ودعا رئيس بلدية وسط الدمام الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال مركز 940.