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6500 وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع مدينة سكاكا

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6500 وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع مدينة سكاكا

6500 وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع مدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=977818
المناطق - واس

تعمل أمانة منطقة الجوف على وتحسين جودة الحياة في مدينة سكاكا من خلال 6500 وحدة إنارة متنوعة وموفرة للطاقة LED لتضيء وتجمل الحدائق والميادين والملاعب والشوارع .
وشملت وحدات الإنارة الجديدة 1065 كشافاً بالحدائق، و1435 كشافاً في الميادين، و340 في الملاعب، إلى جانب 650 من الكشافات التجميلية الملونة بمتنزه النخيل، إضافة إلى 3 آلاف كشاف تجميلي للأشجار بالشوارع شملت طرق: المطار والملك خالد والملك فهد وغيرها.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية، ومنها مشروعات الإنارة، ضمن الجهود المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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