تعمل أمانة منطقة الجوف على وتحسين جودة الحياة في مدينة سكاكا من خلال 6500 وحدة إنارة متنوعة وموفرة للطاقة LED لتضيء وتجمل الحدائق والميادين والملاعب والشوارع .
وشملت وحدات الإنارة الجديدة 1065 كشافاً بالحدائق، و1435 كشافاً في الميادين، و340 في الملاعب، إلى جانب 650 من الكشافات التجميلية الملونة بمتنزه النخيل، إضافة إلى 3 آلاف كشاف تجميلي للأشجار بالشوارع شملت طرق: المطار والملك خالد والملك فهد وغيرها.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية، ومنها مشروعات الإنارة، ضمن الجهود المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
6500 وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع مدينة سكاكا
تعمل أمانة منطقة الجوف على وتحسين جودة الحياة في مدينة سكاكا من خلال 6500 وحدة إنارة متنوعة وموفرة للطاقة LED لتضيء وتجمل الحدائق والميادين والملاعب والشوارع .
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