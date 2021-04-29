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فيروس كورونا.. تحذير شديد من تكرار كابوس الهند في إفريقيا

فيروس كورونا.. تحذير شديد من تكرار كابوس الهند في إفريقيا
http://almnatiq.net/?p=977824
المناطق - وكالات

قال كبير مسؤولي الصحة العامة في إفريقيا، إن القارة “تراقب بذهول تام” ما يحدث في الهند، بينما تكافح مع عودة ظهور حالات كوفيد-19 المدمرة.

وحذر مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، من أن القارة الأفريقية، التي تضم تقريبًا نفس عدد سكان الهند وأنظمة الرعاية الصحية الهشة، “يجب أن تكون شديدة الاستعداد” لأنها قد تشهد نفس السيناريو الذي يتكشف الآن في البلد الآسيوي.

وقال نكينغاسونغ للصحفيين يوم الخميس: “نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا بشكل عاجل.” وأضاف: “ليس لدينا عدد كافٍ من العاملين في مجال الرعاية الصحية… ليس لدينا ما يكفي من الأكسجين”.

كما حث نكينغاسونغ الدول الأفريقية على منع التجمعات الجماهيرية بما في ذلك التجمعات السياسية.

ويرتبط وضع اللقاحات في إفريقيا ارتباطًا وثيقًا بالهند، مصدر لقاحات أسترازينيكا التي يوزعها مشروع كوفاكس العالمي لتوفير جرعات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال نكينغاسونغ إن حظر تصدير اللقاح الذي تبنته الهند أثناء التعامل مع تفشي المرض المحلي المدمر “أثر بشدة على إمكانية التنبؤ ببدء برامج التطعيم وسيستمر في ذلك خلال الأسابيع وربما الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه إذا لم تتمكن الهند من تلبية احتياجاتها الخاصة فهو لا يعرف كيف يمكنها تصدير جرعات إلى إفريقيا.

وقال إنه تم إعطاء 17 مليون جرعة لقاح فقط في جميع أنحاء القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

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