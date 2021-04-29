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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة
http://almnatiq.net/?p=977850
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 112.24 نقطة ليقفل عند مستوى 10418.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 339 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التصنيع، والبابطين، وسبكيم العالمية، وحلواني إخواني، و العقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، و متطورة، وكهرباء السعودية، و بي سي آي، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.19% و 4.20%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والتصنيع، والإنماء، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 40.69 نقطة ليقفل عند مستوى 24209.11 نقطة، وبتداولات بلغت 10ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 191 ألف سهم تقاسمتها 611 صفقة.

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