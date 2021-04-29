احدث الأخبار

“البيئة” تضبط (109) مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض
منطقة الرياض
 شباب وفتيات جازان يقتحمون عالم بيع وتحميص القهوة
منطقة جازان
 أرامكو السعودية و”سابك” تعلنان عن خططهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات والأعمال التجارية وسلسلة الإمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة
أبرز المواد
 ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في منصة مدرستي.. عام استثنائي ناجح 17/09/1442
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
 سفراء خليجيون وعرب يثمنون جهود المملكة في تطوير التعليم عن بُعد.. ويشيدون بمنصة مدرستي خلال زيارتهم لمدرسة البث الفضائي ولقاء نائب وزير التعليم
أبرز المواد
 ” الداخلية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال القادم
أبرز المواد
 من معالم منطقة الرياض .. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام
منطقة الرياض
 عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء: كتاب الله والسنة النبوية ركيزة قيام هذه الدولة المباركة
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. تحذير شديد من تكرار كابوس الهند في إفريقيا
أبرز المواد
 6500 وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع مدينة سكاكا
منطقة الجوف
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“البيئة” تضبط (109) مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

“البيئة” تضبط (109) مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

منطقة الرياض
شباب وفتيات جازان يقتحمون عالم بيع وتحميص القهوة

شباب وفتيات جازان يقتحمون عالم بيع وتحميص القهوة

منطقة جازان
أرامكو السعودية و”سابك” تعلنان عن خططهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات والأعمال التجارية وسلسلة الإمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة

أرامكو السعودية و”سابك” تعلنان عن خططهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات والأعمال التجارية وسلسلة الإمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة

أبرز المواد

“البيئة” تضبط (109) مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

“البيئة” تضبط (109) مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=977863
المناطق - واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 6 – 16 رمضان 1442هـ ،كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.
جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عدد من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط (109) مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 مترا مكعبا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة

روابط ذات صلة

من معالم منطقة الرياض .. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام

من معالم منطقة الرياض .. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام
ضبط أكثر من 100 مخالفة لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي في الرياض

ضبط أكثر من 100 مخالفة لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي في الرياض
المشرف العام على صندوق التنمية العقارية : رؤية المملكة 2030 استثمرت مكامن القوة في الصندوق العقاري

المشرف العام على صندوق التنمية العقارية : رؤية المملكة 2030 استثمرت مكامن القوة في الصندوق العقاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*