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الأمير تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة

الأمير تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة
http://almnatiq.net/?p=977866
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة الأستاذ علي بن سعد القحطاني.

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