منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.