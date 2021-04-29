أمیر الشرقیة یوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين خلال الفترة المسائية

الدمام - المناطق

وجه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شھر رمضان نظرة للإصلاحات التي تنفذ حاليا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام .

وكان سموه قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منھا والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق ، ويأتي ھذا التوجيه حرصا من سموه الكريم على التخفيف على المتسولين والحد من الازدحام وتوفير مواقف كافية للسيارات في ھذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها .