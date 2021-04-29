الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال بن عبدالله

المناطق - الرياض

توفي الخميس الأمير محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي، هو الابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

تلقى علومه الابتدائية في «الكلية العلمية الإسلامية» في عمّان، ثم التحق «بمدرسة بوسوليل» في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في «كلية بريانستون» في المملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد.

بعد إنهاء دراسته العسكرية وعودته للأردن إنضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص وذلك قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين.

تولى الأمير عدد من المناصب في حياته:

ولي عهد الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، من 11 آب 1952 حتى 30 كانون الثاني 1962.

عيّن رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر في عام 1970.

عين ممثلًا شخصيًا للملك من عام 1973 وما زال يتولى هذا المنصب.

ترأس في فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة، وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج.

حياته الأسرية

في عام 1964 تزوج من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا: الأمير طلال، الأمير غازي، وانفصلا في عام 1978.

وفي 28 حزيران 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد