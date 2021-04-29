أمير منطقة الجوف يطلع على منجزات إدارة المرور بالمنطقة

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على المنجزات التطويرية التي قامت بها إدارة مرور منطقة الجوف منذ مطلع العام الهجري الحالي .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ، نائب مدير شرطة منطقة الجوف العميد خالد بن أحمد الراشد ، ومدير إدارة مرور المنطقة العقيد علي بن مهذل القحطاني ، الذي قدم لسموه شرحاً عن مراحل الأعمال التطويرية التي قامت بها الإدارة وشملت أعمال ميدانية وإدارية، حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً عن تلك الأعمال .

وقدم سموه شكره لرجال المرور على ما يقومون به من جهود في سبيل رفع مستوى السلامة في الميدان والحفاظ على أنظمة السير لسلامة مرتاديها .

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.