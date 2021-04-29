الهلال الاحمر بمنطقة جازان يباشر 1053 بلاغا منذ بداية شهر رمضان

المناطق_ فضه عطيف

باشرت فرق الهلال الاحمر بمنطقة جازان خلال النصف الاول من شهر رمضان المبارك (١٠٥٣) بلاغ وردت لغرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) التي تعمل على مدار (٢٤) ساعة وقد تنوعت هذه البلاغات مابين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق وقدمت الخدمة الاسعافية لها ونقلها الى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها حيث بلغت (٩٥٢) حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع المراكز الاسعافية عليها وعددها (٢٠) مركز اسعاف يعمل بها كادر طبي مؤهل من الاخصائيين والفنيين ولَم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الاسعافية فقط بل قدم مبادرات انسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة من خلال ادارة التطوع التي يعمل بها شباب متطوع من ابناء المنطقة من الفئتين رجال ونساء من ذوي التخصصات الطبية حيث نفذ المتطوعون عدة انشطة ومبادرات منها

-الفرز البصري في جوامع مساجد المحافظات في صلوات التراويح اضافة الى دعم مراكز لقاح كرونا بالكوادر وبرنامج (صم بصحة) التوعوي وحملات تبرع بالدم وتوزيع سلال غذائية والعديد من الانشطة التي بلغت ساعاعاتها التطوعية (٢٤٦) ساعة تطوعية واستفاد من تلك المبادرات المجتمعية مايقارب (١١٤٨٩) مستفيد بتوجيه ومتابعة من سعادة مدير عام الفرع المنطقة الدكتور / محمد بن عمر السيد .