الوكالة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تقوم بتعقيم المصليات على مدار الساعة

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تؤدي الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دورا مهما في خدمة قاصدات المسجد الحرام من المصليات و المعتمرات يتمثل في فرز تصاريح الصلاة والعمرة، لجميع قاصدات بيت الله الحرام، وكذلك قياس درجة حرارة القاصدات، والتأكد من تفعيل تطبيق توكلنا في مداخل المسجد الحرام والمرافق النسائية والتأكد من التباعد الجسدي، من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل عند الدخول وداخل المصليات.

وبينت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن الوكالة تقوم بمتابعة عمليات التجهيز والتعقيم بشكل مستمر لجميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها، وتوفير معقمات في مداخل المرافق النسائية، ومنع جميع التوزيعات بدون تصريح داخل المسجد الحرام كما تقوم الموظفات في إدارة الأبواب النسائية بالترحيب وعملية تفويج قاصدات المسجد الحرام ، ومنع جميع ما يخل بأمن وروحانية المسجد الحرام وكذلك تقوم الموظفات بإدارة الساحات وخدمات التنقل النسائية بتنظيم قاصدات بيت الله الحرام في منطقة المسعى والساحات، والحد من جميع الظواهر التي تعيق حركة القاصدات.

وأفادت أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية تسعى لتوفير بيئة طاهرة ونظيفة في جميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها من عمليات التنظيف والتعقيم والتعطير على مدار ٢٤ ساعة حيث يتم غسيل المصليات في التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد رحمه الله (15) مرة في اليوم مع استمرار عملية التعقيم على مدار الساعة.

وأكدت الوكيل المساعد أنه يتم تقديم ماء زمزم عن طريق الموظفات والعاملات والفرق التطوعية بوحدة سقيا زمزم النسائية يومياً في المصليات وصحن المطاف، كما يتم تقديم خدمة أسطوانات السقيا المحمولة في جميع مصليات النساء بالتوسعتين السعودية الثانية والثالثة.

وتحدثت عن الجانب الإداري مبينة أنه يتم تقديم الدعم اللوجستي للجانب الميداني من بناء الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها وتحديد مؤشرات الأداء النوعية والكمية وبناء أدوات قياس رضا القاصدات وتقديم البرامج التدريبية لتهيئة الموظفات حيث تم تفعيل (٤) مبادرات في الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وهي حرما آمنا في إدارة الساحات وخدمات التنقل النسائية، وذلك لتنظيم القاصدات في المصليات النسائية والساحات وتوعيتهن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك عن طريق عمل باركود يوضح فيه السلوكيات غير الصحيحة، وارتداء أوشحة تحمل اسم المبادرة وحسن الوفادة في إدارة الأبواب النسائية يتم استقبال القاصدات بالترحيب والدعوات لهن وتوجيههن وتقديم الخدمات لهن بعدة لغات والتي تم اختيارها بناء على الوضع الاستثنائي “معا محترزين”، “أهلا وسهلا أختي القاصدة” ، مع ارتداء أوشحة خاصة بهذه المبادرة.

وبينت أنه تم تعفيل مبادرة نفطر محترزين في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية، لتمكين القاصدات من الإفطار وأداء صلاة التراويح باحتراز وذلك عن طريق طباعة شعار المبادرة على جميع الأدوات المستخدمة للمبادرة، والتدريب على آلية التعقيم داخل المصليات بطريقة احترافية التي تم تدريب العاملات عليها من قبل الإدارة، وتوزيع عينات من المعقمات وادوات التنظيف داخل المرافق النسائية, زمزم لما شرب له في وحدة سقيا زمزم النسائية تقديم ماء زمزم لقاصدات بيت الله الحرام وذلك عن طريق طباعة شعار المبادرة على زي العاملات المخصصات بالمبادرة، وتدريبهن على الطريقة الصحيحة في عملية توزيع ماء زمزم، وحمل أسطوانة الماء الخاصة بالنساء.