المأكولات البحرية تتصدر موائد السحور بمدن الساحل في منطقة تبوك

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تحظى موائد السحور في مدن الساحل بمنطقة تبوك بوجود أصناف المأكولات البحرية لكونها ذات قيمة وفوائد غذائية كبيرة إضافة لإمدادها الجسم بالفيتامينات الطبيعية والمعادن لقلة احتوائها على الدهون ولمحافظتها على صحة جميع أعضاء البدن.

وتحدثت لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك أخصائية التغذية بجامعة تبوك سارة بنت عبدالله العنزي قائلةً : إن الأطعمة البحرية تحتوي على كميات كبيرة من البروتينات الغنية بالأحماض الأمينية التي تساعد في الشعور بالشبع لمدة طويلة وهذا ما يحد الصائم من الإقبال على تناول الطعام بكميات كبيرة.

وذكرت أن الأسماك تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور الذي لا غنى عنه للمخ، ما يسهم في زيادة تركيز الصائم وقدرته على التفكير في أثناء فترة الصيام ، ويمده بالطاقة اللازمة كي لا يتعرض للإجهاد الذهني والبدني، مشيرة إلى أن المأكولات البحرية تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة البدانة وزيادة الشعور بالشبع، لاحتوائها على نسب متفاوتة من البروتين والدهون النافعة والفسفور والكالسيوم والحديد التي بدورها تسهم في الوقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل وتحد من تصلب الشرايين ومرض البول السكري.

ودعت العنزي الجميع إلى الحرص على تناول مختلف الأطعمة البحرية على حد سواء بجانب أطباق السلطات والخضروات لتجنب الشعور بالعطش وتحافظ على ترطيب الجسم في أثناء فترة الصيام .