أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.