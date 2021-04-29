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شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام

شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام

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شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام

شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=977948
المناطق_واس

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (200) مشرف ومراقب في الإشراف على أكثر من (4000) عامل وعاملة، لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكثفت الرئاسة أعمالها من أجل تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار بربع ساعة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه، للإسهام الفعال في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة (٤٧٠) آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية، ووفرت ستراً واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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