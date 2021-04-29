أكثر من 650 جولة لتبخير وتطييب المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك

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‫أنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإشراف الميداني من خلال إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من ٦٥٠ جولة تبخير وتطييب المسجد النبوي وقاصديه وفق الإجراءات الاحترازية.‬

‫وأوضح مدير إدارة تطييب وتبخير المسجد النبوي الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الهندي أن الإدارة تقوم يوميا بتبخير المسجد النبوي بمعدل ٤٠ جولة يوميا، بكمية تتجاوز ٩ كيلوات من العود الفاخر الطبيعي، ويقوم على هذه المهمة 35 موظفاً مختصاً بالتبخير والتطييب، وذلك حرصاً على الاعتناء بالمسجد النبوي الشريف، وجعله مكاناً مناسباً للصلاة والعبادة.

‫وتأتي كل هذه الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير سبل الراحة لزوار المسجد النبوي.‬