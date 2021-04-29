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قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية

قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=977957
المناطق_الدمام

وقع أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على صندوق القروض التنموية “أجدى” سمير العفيصان اليوم الخميس اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق  القروض التنموية “أجدى” و المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية ممثلا في المدير العام للمكتب سعيد القحطاني وقال العفيصان أن الاتفاقية تنص  على منح صندوق القروض التنموية أجدى قروضا تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية وذلك تمكينا لمستفيد الضمان من تحقيق الاكتفاء المادي وتحسن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي لمستفيدي الضمان عبر منحهم قروضا تسهم في تحقيق التنمية لهم وللمجتمع تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 في التنمية وأكد العفيصان أن الصندوق يقدم دعمه لمستفيدي الضمان  بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي ومن خلال المحفظة التمويلية المدعومة من بنك التنمية المجتمعية مقدما شكره لكافة الجهات المتعاونة مع الصندوق لإسهامها في تحقيق التنمية المجتمعية وتنمية مشاريع الأسر المستفيدة بالمنطقة وتمكينهم فيما قال مدير صندوق أجدى التنموي عبد العزيز الناشري أن شروط التقدم لمنح قرض الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان  تتم بمميزات خاصة حيث لا يتطلب منح القرض توفير كافل أو ضامن على عكس ما هو متبع للمستفيد خارج الضمان الاجتماعي ويتطلب فقط لمنح القرض لمستفيد الضمان تقديم شهادة من الضمان الاجتماعي تفيد تسجيله  فقط على أن يقع مقر إقامة المستفيد ضمن نطاق المنطقة الشرقية وأكد الناشري أن هناك اتصال مباشر بين الصندوق وبين الضمان الاجتماعي بحيث يتم التأكد من تسجيل المتقدم لطلب القرض بالضمان واستحقاقه لقرض الضمان مبينا أن أقساط القرض المقدم لمستفيدي الضمان ميسرة وسهلة ولا تتجاوز 400 ريال شهريا وأوضح الناشري أن الصندوق أطلق برنامج “منتج بيدي” لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يهدف لتعزيز ثقافة العمل الحر عبر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال دعم مشاريعهم النوعية بقروض حسنة مستردة.

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