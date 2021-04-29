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أمير دولة قطر يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

أمير دولة قطر يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=977960
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استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

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