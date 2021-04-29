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قاصدوا بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

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قاصدوا بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

قاصدوا بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة
http://almnatiq.net/?p=977963
المناطق_واس

ينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مع هطول أمطار الخير البركة اليوم، مبتهلين إلى الله وشاكرين له ما أنعم عليهم بالأمن والإيمان والطمأنينة.
ورفعوا أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم أداء نسكهم وعباداتهم وسط بيئة صحية تعبدية، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وقادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

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