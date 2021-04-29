قاصدوا بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

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ينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مع هطول أمطار الخير البركة اليوم، مبتهلين إلى الله وشاكرين له ما أنعم عليهم بالأمن والإيمان والطمأنينة.

ورفعوا أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم أداء نسكهم وعباداتهم وسط بيئة صحية تعبدية، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وقادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.