(12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم

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سخرت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإمكانات التقنية كافة للمحافظة على الكتب والمخطوطات والمواد التاريخية، وترميمها وتجليدها وفهرستها وتصنيفها وفق أعلى المعايير والجودة العالمية، وتوفير كل احتياجاتها من كتب ومخطوطات أو دوريات بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وكشفت آخر إحصاءات فهرسة وتصنيف الكتب في مكتبة الحرم المكي الشريف وجود ما يزيد عن (6620 كتاباً) أُجري عليها ما يزيد عن (14000) عملية تجليد وترميم و(12000) عملية تعقيم.

وفي ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية حدثت مكتبة الحرم المكي الشريف منظومة عمل أقسامها من خلال استحداث الأجهزة المختلفة لتطوير عملية التعقيم والتطهير للكتب، ومخرجات أعمال قسم الفهرسة والتصنيف و وحدة الفهرسة ووحدة الباركود، وقسم الأعمال المهنية ووحدة التجليد والتعقيم والترميم، كما تستعد المكتبة إلى إنشاء مركز للتعقيم والترميم والتجليد مدعم بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وتعمل الإدارة على فهرسة وتصنيف الكتب وتجليدها وصيانتها وتعقيمها وترميمها، وكذلك العمل في المحافظة على الدوريات، وأيضاً تقوم بتغليف الكتب المهداة من المكتبة، كما عملت على التحول من نظام (هورايزون) إلى النظام العالمي (السيمفوني) للفهرسة.

يذكر أن عمليات الترميم تتم من خلال اختبار الحبر على الورق ومن ثمّ إزالة البقع ورش وجهي الورق وتقويته وعلاجه من الحموضة الزائدة وتنظيف الأوراق من العوالق.