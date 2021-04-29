احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة
أبرز المواد
 (12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم
أبرز المواد
 توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”
أبرز المواد
 متحدث الصحة: مواعيد لقاح كورونا الجديدة تصل إلى 200 ألف يوميًّا
أبرز المواد
 قاصدوا بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة
أبرز المواد
 أمير دولة قطر يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مبادرة “المرصد العربي للترجمة”
أبرز المواد
 أكثر من 650 جولة لتبخير وتطييب المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة

أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة

أبرز المواد
(12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم

(12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم

أبرز المواد
توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام

توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام

أبرز المواد
البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”

البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة

أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة
http://almnatiq.net/?p=977978
المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأبناء الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة في وفاة والدهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير المنطقة بأبناء الفقيد اليوم، وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مثنياً على ما قدمه الفقيد، وما كان له من أعمال خيرية.
فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

(12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم

(12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم
توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام

توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام
البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”

البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*