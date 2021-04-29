أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأبناء الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة في وفاة والدهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير المنطقة بأبناء الفقيد اليوم، وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مثنياً على ما قدمه الفقيد، وما كان له من أعمال خيرية.

فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.