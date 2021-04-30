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“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات

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حملة تفتيشية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك

حملة تفتيشية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=977984
المناطق_علي العميري

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة، استهدفت نشاط المواد الغذائية، وأسفرت عن 18 زيارة ورصد 5 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وتهدف الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة
وأوضح مدير عام التفتيش بمنطقة تبوك أ.ابراهيم الشن ، أن العمل مستمر للقيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى ضبط المخالفين لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، وذلك تحقيقًا لأحد أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببرنامج التحول الوطني 2020,حاثاً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية.

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