الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.



كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.



وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.