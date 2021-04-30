احدث الأخبار

فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”
أبرز المواد
 عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين
أبرز المواد
 “الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات
أبرز المواد
 حملة تفتيشية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك
أبرز المواد
 النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يعزي أبناء الشيخ الخليفة
أبرز المواد
 (12000) عملية تعقيم لما يزيد عن (14000) كتاب داخل مكتبة الحرم
أبرز المواد
 توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

أبرز المواد
عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين

عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين

أبرز المواد
“الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”

“الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”

أبرز المواد
نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار

نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=977990
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”
عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين

عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين
“الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”

“الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*