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نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار

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نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار

نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار
http://almnatiq.net/?p=977993
المناطق - الرياض:

نصحت أخصائية تغذية، بتناول الإفطار من قبل الصائمين بشكل مُتدرج لتجنب المعاناة من حالة الخمول والشعور بالكسل والنعاس.     

وأوضحت الأخصائية نسرين زقزوق، أنه يجب الابتعاد عن بعض الأنواع من الأطعمة، وكذلك عدم تناول الطعام بكمية كبيرة، داعيةً إلى التدرج في تناول الطعام على ثلاث مراحل.    

ولفتت، إلى أن هذه المراحل الثلاث تُساعد على تهيئة الجسم وتجنب ارتفاع السكر في الـدم ومقاومة الأنسولين، مبينةً أن تلك المراحل تتضمن فك الريق بشرب كأسين من المياه.    

ونوهت إلى أن المرحلة الثانية تكون من خلال تهيئة الجهاز الهضمي وتنشيطه بمزيد من البكتيريا المُفيدة الموجودة باللبن، ومن ثم يتم تناول التمر في المرحلة الثالثة لمد الجسم بالطاقة ورفع معدل السكر في الـدم بالتدريج.    

وأشارت إلى أنه بعد تناول الماء واللبن والتمر يُفضل أداء صلاة المغرب من أجل منح الجهاز الهضمي والمعدة فرصة لتقبل الطعام، موضحةً أن ارتفاع نسبة السكر في الـدم يأتي من كمية الأكل ونوعيته. 

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