فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

المناطق - الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن وجود نتائج مُبشرة بشأن إمكانية توسيع قاعدة مُتلقي لقاح “كورونا” لتشمل فئة الأطفال الأقل عمراً مما هو مقرر.

وقال العبدالعالي خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن هناك بداية نتائج مبشرة بإمكانية تقديم الجرعات لأعمار أقل مما هو مقرر حالياً، مبيناً أن اللجان المُختصة تدرس تلك النتائج وحينما تتأكد من صحة ما توصلت إليه سيتم تنفيذها.

ونوه إلى أن أكثر من نصف الحالات الحرجة في المملكة تعود لمَن هم فوق الـ 60 عاماً، ومن ثم تأتي في المرتبة الثانية الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والفشل الكلوي.