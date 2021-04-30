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الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
http://almnatiq.net/?p=978010
المناطق - واس:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لحين ضمان مشاركة القدس و أهلها في هذه الانتخابات، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.

وقال الرئيس في البيان الختامي لاجتماع القيادة الفلسطينية برام الله: قررنا تأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقه الديمقراطي، وستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين.

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حد لتنصل إسرائيل من التزاماتها بالاتفاقات الموقعة بما فيها مشاركة أهلنا في القدس.

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