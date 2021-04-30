احدث الأخبار

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
 الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
أبرز المواد
 “التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”
أبرز المواد
 عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين
أبرز المواد
 “الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات
أبرز المواد
 حملة تفتيشية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك
أبرز المواد
 النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

أبرز المواد
الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

أبرز المواد
الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أبرز المواد
“التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة

“التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة

أبرز المواد

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=978018
المناطق - الرياض:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، وحائل، مشيرة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير صيانة المزرعة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– فني معدات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير المزرعة (حائل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص علوم الزراعة.

التقديم على الوظائف:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

روابط ذات صلة

الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني
الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
“التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة

“التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*